29 Янв. 2020 2020-01-29T18:48:58+03:00

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На ВИЗе 12 домов остались без холодной воды из-за прорыва в колодце. Отключили несколько домов на Заводской улице, Фролова и Нагорной. Сейчас рабочие разбираются, что послужило причиной аварии.

- Утечку перекрыли по большому кругу. Сейчас ведутся работы, чтобы определить локальное место повреждения и сократить количество домов, которые отключат, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

На Заводской улице сейчас потоп, который из-за ударивших морозов быстро превратиться в каток.

ИСТОЧНИК KP.RU