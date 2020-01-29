На ВИЗе 12 домов остались без холодной воды из-за прорыва в колодце
Вода затопила Заводскую улицу
Рабочие ищут место повреждения, чтобы уменьшить количество отключенных домовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На ВИЗе 12 домов остались без холодной воды из-за прорыва в колодце. Отключили несколько домов на Заводской улице, Фролова и Нагорной. Сейчас рабочие разбираются, что послужило причиной аварии.
- Утечку перекрыли по большому кругу. Сейчас ведутся работы, чтобы определить локальное место повреждения и сократить количество домов, которые отключат, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».
На Заводской улице сейчас потоп, который из-за ударивших морозов быстро превратиться в каток.
ИСТОЧНИК KP.RU