2020-01-29T18:15:49+03:00
Общество

«Она нуждается в постоянном лечении»: в Екатеринбурге четыре дня не могут найти карликового йоркширского терьера

Собака убежала во время прогулки по парку Маяковского
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: личная страница ВКонтакте Екатерины ХомутовойФото: личная страница ВКонтакте Екатерины Хомутовой
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге четыре дня не могут найти карликового йоркширского терьера, нуждающегося в регулярном лечении. Собака по кличке Кэтти убежала во время прогулки по парку Маяковского 25 января около 21:30. Последний раз ее видели там же.

- У собаки хроническая почечная недостаточность с необходимостью проведения регулярного дорогостоящего лечения, включающего лекарственные препараты и процедуры гемодиализа, - рассказала хозяйка собаки, Екатерина Хомутова.

Фото: личная страница ВКонтакте Екатерины Хомутовой

Фото: личная страница ВКонтакте Екатерины Хомутовой

Кэтти весит полтора килограмма, всего 30 сантиметров в холке. В области мордочки у нее длинная шерсть, а возле носа сострижена. Кэтти была одета в серо-голубой комбинезон с помпоном на капюшоне и серебристый ошейник.

Хозяйка просит всех, кто видел Кэтти или располагает любой информацией о местонахождении собаки, звонить по телефону: 8-992-008-01-75 (Екатерина).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ВИЗе 12 домов остались без холодной воды из-за прорыва в колодце
«Она нуждается в постоянном лечении»: в Екатеринбурге четыре дня не могут найти карликового йоркширского терьера
Предприниматель, аттракционы которого вывезли из ЦПКиО, подал на парк в суд
«Раньше волосы выдирали пастой из кострюлек»: история екатеринбурженки, бросившей общепит ради шугаринга
В центре Екатеринбурга иномарка протаранила машину скорой помощи
Майк Шинода из Linkin Park написал песню к фильму екатеринбургского режиссера Егора Баранова
Цензура в СМИ и вечная власть президента: что свердловчане хотят поменять в Конституции
Больше 100 миллионов рублей в 2019 году ОАО «РЖД» потратило на защиту экологии в Свердловской области
В центре Екатеринбурга за 90 миллионов продают старинный особняк
Ушел на учебу и домой не вернулся: на Урале ищут 10-летнего школьника в куртке Adidas
Жители уральского поселка остались без холодной воды из-за ветхих труб
Свалки, коронавирус и аномальная зима: чего больше всего боятся свердловчане
«Слишком горячо»: уральская модель шокировала поклонников глубоким декольте
Сунула в рюкзак и улетела: москвичка украла из магазина в Кольцово дорогие серьги с кристаллами
Цифровая экосистема образования станет главной темой выставки SMART EXPO-URAL - 2020
Уральца отправили в тюрьму на три года за ночные нападки на женщин
Медики Екатеринбурга спрятались под масками
Теплая зима сохраняет здоровье и деньги россиян
Уральская таксистка поборется на необитаемом острове за квартиру в Москве
Свердловский фонд капремонта потратит прокатает на такси 9,7 миллионов
Застряли в снежном месиве: из-за теплой погоды почтовые «буханки» не могут доставить посылки уральцам