«Она нуждается в постоянном лечении»: в Екатеринбурге четыре дня не могут найти карликового йоркширского терьера

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:15:49+03:00

Собака убежала во время прогулки по парку Маяковского

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В Екатеринбурге четыре дня не могут найти карликового йоркширского терьера, нуждающегося в регулярном лечении. Собака по кличке Кэтти убежала во время прогулки по парку Маяковского 25 января около 21:30. Последний раз ее видели там же.

- У собаки хроническая почечная недостаточность с необходимостью проведения регулярного дорогостоящего лечения, включающего лекарственные препараты и процедуры гемодиализа, - рассказала хозяйка собаки, Екатерина Хомутова.

Фото: личная страница ВКонтакте Екатерины Хомутовой

Кэтти весит полтора килограмма, всего 30 сантиметров в холке. В области мордочки у нее длинная шерсть, а возле носа сострижена. Кэтти была одета в серо-голубой комбинезон с помпоном на капюшоне и серебристый ошейник.

Хозяйка просит всех, кто видел Кэтти или располагает любой информацией о местонахождении собаки, звонить по телефону: 8-992-008-01-75 (Екатерина).

ИСТОЧНИК KP.RU