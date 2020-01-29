29 Янв. 2020 2020-01-29T17:42:35+03:00

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Предприниматель, аттракционы которого вывезли из ЦПКиО, подал на парк в суд. Дело уже появилось в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. С компанией «Вик-Атр» расторгли договор в середине января. По словам владельца Владимира Коробейникова, он лишился пяти павильонов. Напомним, когда приехали забирать тир, владельцы заблокировали свой аттракцион детским паровозом, чтобы его не увезли.

Новый директор парка Екатерина Кейльман в разговоре с «КП-Екатеринбург», уточнила, что все договоры с арендаторами были расторгнуты на законных основаниях, в рамках условий контракта. С этим не согласен владелец 29 аттракционов в парке – Владимир Коробейников. С претензиями он обратился сначала в полицию, а затем и в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU