«Раньше волосы выдирали пастой из кострюлек»: история екатеринбурженки, бросившей общепит ради шугаринга

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:09:39+03:00

Теперь Алена может меньше работать и больше отдыхать. Фото: предоставлено героиней публикации

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БЕДНЫЙ ОБЩЕПИТ

- Я была обычной 19-летней студенткой факультета социологии РГППУ, денег почти не было, - вспоминает свою жизнь в 2013 году екатеринбурженка Алена Челюстникова. – На втором курсе поняла, что нужно зарабатывать, выбирать особо не приходилось и пришлось идти в общепит.

Свою трудовую карьеру девушка начала в баре официанткой, но скоро ушла немецкий ресторан «Ратскеллер».

- Зарабатывала тогда примерно 30-40 тысяч рублей в месяц. Для 20-летней студентки это круто, но тяжело. Поэтому ушла в семейный ресторан менеджером на копеечную зарплату. Но дело даже не в деньгах, это скука смертная, да еще отвечать за чужие «косяки». В итоге закрыла последнюю сессию и ушла работать в ресторан «Огонек». Там продержалась два года с зарплатой в 50 тысяч, - рассказывает Алена.

Алена на работе в баре. Фото: предоставлено героиней публикации

Но как-то раз, придя домой после очередной смены, девушка поняла, что больше не может трудиться по 18 часов в сутки, нужно что-то менять в своей жизни. Алена увидела рекламу семинара по шугарингу и решила попробовать себя в роли мастера.

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- Наверное, сработала интуиция. Да к депиляции у меня давняя любовь. Я начала обучаться шугарингу, тогда в Екатеринбурге толковых мастеров было очень мало. Прекрасно помню, как мне выдирали волосы пастой из кастрюлек. У меня все ноги были в синяках, но в ответ слышала лишь «Это нормально, так и должно быть», - добавляет девушка.

Алена поняла, что спрос на шугаринг растет, и на этом можно хорошо зарабатывать. Ее первым кабинетом была комната в квартире матери на Сортировке. Сначала приняла около 30 девушек бесплатно, чтобы довести технику до совершенства. Потом они стали ее постоянными клиентками.

Девушка мечтала быть социологом, но стала мастером шугаринга. Фото: предоставлено героиней публикации

- Мне удалось стать тем мастером, попав к которому однажды, к другим уже не захочется. В октябре я открыла свой личный кабинет в центре города, а клиентская база выросла почти в три раза! – делится Алена.

Одним из главных плюсов своей работы девушка считает то, что работает намного меньше, чем раньше в общепите, а зарабатывает столько же или даже чуть больше.

ИСТОЧНИК KP.RU