2020-01-29T16:40:53+03:00
Общество

Майк Шинода из Linkin Park написал песню к фильму екатеринбургского режиссера Егора Баранова

Новый трек «Fine» был написан специально для российского блокбастера «Аванпост»
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Майк Шинода из Linkin Park написал песню к фильму екатеринбургского режиссера Егора Баранова. Новый трек «Fine» был написан специально для российского блокбастера «Аванпост».

В октябре один из основателей известной американской рок-группы Linkin Park Майк Шинода заинтриговал фанатов загадочным постом в Instagram. В нем были лишь цифры - 11.01.19. Следом появился пост с коротким музыкальным отрывком из новой песни. Сегодня интрига была раскрыта. Песня с ироничным названием «Fine» была написана Майком Шинодой специально для российского блокбастера «Аванпост». Для премьеры этого трека создатели «Аванпоста» выпустили расширенный трейлер, в который вошло много новых кадров.

- Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать, – поделился Майк Шинода. - Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце.

ОST фильм АВАНПОСТ (2019) Эксклюзивный трек Mike Shinoda fine.Видео: пресс-служба

Майк Шинода – автор песен, музыкальный продюсер, композитор и художник. Он наиболее известен как один из вокалистов в рок-группе Linkin Park, на счету которой множество мультиплатиновых наград, премии «Грэмми», а также более 55 миллионов копий альбомов, проданных по всему миру.

- Майк Шинода – музыкальная звезда мирового уровня – посмотрел материалы нашего фильма и после этого согласился написать песню, в которой со свойственным большому музыканту талантом и размахом передал атмосферу пост-апокалипсиса «Аванпоста». Мы надеемся, что fine понравится многочисленным поклонникам Майка в России и вызовет интерес посмотреть нашу картину в кинотеатре, - отмечает продюсер продвижения фильма «Аванпост» Владимир Пермяков.

Добавим, блокбастер «Аванпост» екатеринбургского режиссера Егора Баранова (трилогия «Гоголь») расскажет о событиях в ближайшем российском будущем, где группа выживших должны разобраться в причинах неизвестной катаклизмы и сразиться в битве за судьбу человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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