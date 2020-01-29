Цензура в СМИ и вечная власть президента: что свердловчане хотят поменять в Конституции

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:56:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в резиденции губернатора Свердловской области прошло совещание по изменению Конституции РФ. Одним из спикеров стала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая указом Президента РФ вошла в рабочую группу по изменению главного документа страны.

Она рассказала о предложениях, которые пришли ей на почту от горожан по поводу новых поправок. По ее словам, некоторые из них были очень противоречивыми и даже странными.

- Некоторые предлагают ограничить президента возрастом 35-45 лет и сроком в два года, некоторые, наоборот, просят сделать неограниченный срок правления для президента, - рассказала Мерзлякова. – Есть предложения записать в Конституции, что земля и недра не должны быть в частной собственности или в иностранной собственности. А некоторые предлагают ввести нравственную цензуру в СМИ.

Омбудсмен также отметила, что большинство из этих предложений вряд ли войдут в Конституцию, но, тем не менее, она продолжит их собирать, после чего систематизирует и передаст исполнительной власти – губернатору Куйвашеву и в администрацию президента.

- Нужно сделать так, чтобы люди поверили, что голосование не для галочки, не чтобы отчитаться перед кем-то. У людей не должно быть недоверия, - добавила Мерзлякова.

ИСТОЧНИК KP.RU