Больше 100 миллионов рублей в 2019 году ОАО «РЖД» потратило на защиту экологии в Свердловской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:48:08+03:00

Природоохранная деятельность Свердловской железной дороги в 2019 году была отмечена дипломом всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Свердловской железной дороге подвели итоги работы в области защиты окружающей среды в 2019 году. На реализацию экологических программ было направлено 103 млн рублей. Приоритетными направлениями, в которых получен максимальный эффект, стали снижение негативного воздействия на окружающую среду от технологической деятельности, внедрение современных ресурсосберегающих технологий, создание системы эффективного обращения с отходами.

В 2019 году подразделения региональных дирекций и филиалов ОАО «РЖД» в границах магистрали снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 8,7% (в сравнении с 2018 годом). Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты снизился на 7,6%.

Расширена практика селективного сбора отходов и вовлечения их во вторичный оборот. За год передано во вторичный оборот 117 тонн бумаги и картона, 14 тонн пластика, тонна стекла. Увеличилась доля использования биоразлагаемых пакетов и упаковок вместо полиэтиленовых. Ртутьсодержащие лампы заменяются на другие типы энергоэффективных осветительных приборов.

Специалисты Центра охраны окружающей среды СвЖД осуществляют постоянный мониторинг экологической обстановки вблизи объектов железнодорожного транспорта. В 2019 году выполнено 45,8 тыс. анализов и проб (из них 12,5 тыс. – по контролю воздушной среды; 11,3 тыс. – водной среды).

В рамках программы «Обеспечение экологической безопасности» приобретены мобильная экологические лаборатория, комплекс по переработке железобетонных шпал, а также 37 единиц современного лабораторного оборудования (климатическое, весовое, несколько видов анализаторов, атомно-спектральный фотометр, современные устройства для отбора проб и другие).

В границах дороги проведено несколько масштабных экологических акций и субботников, в которых приняли участие более 20 тыс. работников магистрали. В общей сложности была убрана территория площадью 5,6 млн кв. м, вывезено 396 тонн отходов. Железнодорожники высадили 64,5 тыс. деревьев.

Проведение ежемесячной акции по минимизации негативного воздействия на окружающую среду «Зеленая пятница» позволило сэкономить 31,1 тыс. кВт электроэнергии, 95 тонн топливно-энергетических ресурсов (природный газ, уголь, мазут, бензин, дизельное топливо). Экономический эффект составил 5,7 млн рублей.

Природоохранная деятельность Свердловской железной дороги в 2019 году была отмечена дипломом всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология», проводимого при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.