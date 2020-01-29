2020-01-29T14:39:48+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга за 90 миллионов продают старинный особняк

Он был построен еще во второй половине XIX века
Мария Трапезникова
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Фото: N1.RUФото: N1.RU
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В самом центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина, 9, выставили на продажу старинный особняк, построенный еще во второй половине XIX века. Он был построен по проекту архитектора Дютеля и является объектом культурного наследия Свердловской области.

Общая площадь усадьбы – 1 500 квадратных метров. За старинное здание просят 90 миллионов рублей.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

- Первая линия, отдельный вход. Проведен капитальный ремонт, деревянные перекрытия заменены на железобетонные, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – Заменена электропроводка и остальные коммуникации. Отделка черновая.

Не так давно мы рассказывали, что в центре Екатеринбурга на продажу выставили усадьбу мещанина Погудина. А на улице Чернышевского продают усадьбу псаломщика Топоркова, которую незадолго до этого бесплатно отреставрировали волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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