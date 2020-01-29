Ушел на учебу и домой не вернулся: на Урале ищут 10-летнего школьника в куртке Adidas

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:21:11+03:00

Мальчик живет с отцом и никогда раньше не убегал из дома так надолго

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Во втором городе Свердловской области, Нижем Тагиле, полиция разыскивает 10-летнего Матвея Михайловича Нагорного. Мальчик учился в третьем классе школы №68. Около 8:00 28 января он отправился на учебу, но после занятий домой так и не вернулся. О пропаже сообщил его папа.

- С января этого года Матвей состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он из дома уходил, но возвращался всегда сам, поздно вечером, - пояснили в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское». – Мальчик воспитывается только отцом, но с матерью поддерживает связь систематически.

Приметы: на вид 9-10 лет, рост около 162 сантиметров, крепкое телосложение, темно-русые волосы и овальное лицо.

В день пропажи был одет в весеннюю короткую куртку с надписью Adidas, спортивные штаны и ботинки черного цвета.

С собой у него был темно-синий рюкзак. Сотового телефона не было.

- На розыск мальчика ориентирован весь личный состав полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проверяются все возможные места нахождения несовершеннолетних, опрашиваются его друзья, одноклассники и новые знакомые, - добавили в пресс-группе.

Если вы вдруг знаете, где Матвей может быть или видели его где-то, сообщите в полицию по телефонам: 8 (3435) 47-71-02, 47-71-56 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU