2020-01-29T14:21:11+03:00
Общество

Ушел на учебу и домой не вернулся: на Урале ищут 10-летнего школьника в куртке Adidas

Мальчик живет с отцом и никогда раньше не убегал из дома так надолго
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
Изменить размер текста:

Во втором городе Свердловской области, Нижем Тагиле, полиция разыскивает 10-летнего Матвея Михайловича Нагорного. Мальчик учился в третьем классе школы №68. Около 8:00 28 января он отправился на учебу, но после занятий домой так и не вернулся. О пропаже сообщил его папа.

- С января этого года Матвей состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он из дома уходил, но возвращался всегда сам, поздно вечером, - пояснили в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское». – Мальчик воспитывается только отцом, но с матерью поддерживает связь систематически.

Приметы: на вид 9-10 лет, рост около 162 сантиметров, крепкое телосложение, темно-русые волосы и овальное лицо.

В день пропажи был одет в весеннюю короткую куртку с надписью Adidas, спортивные штаны и ботинки черного цвета.

С собой у него был темно-синий рюкзак. Сотового телефона не было.

- На розыск мальчика ориентирован весь личный состав полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проверяются все возможные места нахождения несовершеннолетних, опрашиваются его друзья, одноклассники и новые знакомые, - добавили в пресс-группе.

Если вы вдруг знаете, где Матвей может быть или видели его где-то, сообщите в полицию по телефонам: 8 (3435) 47-71-02, 47-71-56 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цензура в СМИ и вечная власть президента: что свердловчане хотят поменять в Конституции
Больше 100 миллионов рублей в 2019 году ОАО «РЖД» потратило на защиту экологии в Свердловской области
В центре Екатеринбурга за 90 миллионов продают старинный особняк
Ушел на учебу и домой не вернулся: на Урале ищут 10-летнего школьника в куртке Adidas
Жители уральского поселка остались без холодной воды из-за ветхих труб
Свалки, коронавирус и аномальная зима: чего больше всего боятся свердловчане
«Слишком горячо»: уральская модель шокировала поклонников глубоким декольте
Сунула в рюкзак и улетела: москвичка украла из магазина в Кольцово дорогие серьги с кристаллами
Цифровая экосистема образования станет главной темой выставки SMART EXPO-URAL - 2020
Уральца отправили в тюрьму на три года за ночные нападки на женщин
Медики Екатеринбурга спрятались под масками
Теплая зима сохраняет здоровье и деньги россиян
Уральская таксистка поборется на необитаемом острове за квартиру в Москве
Свердловский фонд капремонта потратит прокатает на такси 9,7 миллионов
Застряли в снежном месиве: из-за теплой погоды почтовые «буханки» не могут доставить посылки уральцам