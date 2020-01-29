Свалки, коронавирус и аномальная зима: чего больше всего боятся свердловчане

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:53:07+03:00

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Аналитическое агентство КРОС опубликовало исследование, в котором рассказало, чего свердловчане боялись больше всего в прошлом году. В «Национальный индекс тревожности» попали все самые популярные и громкие темы, прозвучавшие в СМИ и соцсетях.

- Оказалось, что больше всего люди боялись плохой медицины, возвращения дедовщины и невывоза мусора, свалок, провала мусорной реформы, - рассказали в пресс-службе агентства.

«Псевдофобиями», по результатам исследования, стали незащищенность перед неадекватными людьми, автобусные аварии и недопуск российских спортсменов к Олимпийским играм. Низкий уровень переживаемости свидетельствует об отсутствии реального интереса к темам среди граждан, несмотря на тиражирование их в СМИ.

В массмедиа широко обсуждались темы врачебных ошибок и халатности медработников. А также самая громкая тема этого лета-осени – массовое увольнение врачей в Нижнем Тагиле.

- На сегодняшний день общий эмоциональный фон таков, что к традиционной фиксируемой социологами фобии столкнуться с тяжелым или неизлечимым заболеванием добавляется фобия нехватки обычного медицинского обеспечения. И можно предположить, что все это сильно актуализируется в связи с эпидемией коронавируса, - отметил Петр Кирьян, директор по медиапроектам КРОС и автор исследования.

Кстати, к коронавирусу у свердловчан в последнее время действительно очень настороженное отношение. Хотя, по данным регионального Роспотребнадзора, среди жителей и гостей Свердловской области заболевших пока, к счастью, не выявлено. Но несколько авиакомпаний все-таки решили перестраховаться и закрыли рейсы в Китай и Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU