2020-01-29T13:29:13+03:00
Звезды

«Слишком горячо»: уральская модель шокировала поклонников глубоким декольте

В 2018 году Арина Верина стала победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург», а уже через год вице-мисс Россия
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Уральская красавица и модель Арина Верина шокировала своих поклонников глубоким декольте. Именно такую фотографию недавно опубликовала в Instagram Мисс Екатеринбург – 2018. Подписчики Вериной положительно оценили вызывающий образ.

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Поклонники пришли в восторг от последнего поста Вериной
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- Слишком горячо! – написал один из подписчиков.

- Очень красивая женщина, - отметил в комментариях поклонник Сергей Цырин.

Напомним, что на конкурсе «Мисс Россия – 2019» Арина Верина заняла второе место. Также мы подготовили для вас материал, в котором рассказали о жизни главных красавиц Екатеринбурга за последние 10 лет.

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Арина Верина родилась на севере Свердловской области и выучилась на хореографа
2377 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ДОСЬЕ «КП»

ФИО: Арина Верина

Возраст: 20 лет

Место рождения: г. Краснотурьинск

Рост: 174 см

Вес: 55 кг

Образование: Окончила Свердловский колледж искусств и культуры, по специальности хореограф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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