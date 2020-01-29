«Слишком горячо»: уральская модель шокировала поклонников глубоким декольте
Уральская красавица и модель Арина Верина шокировала своих поклонников глубоким декольте. Именно такую фотографию недавно опубликовала в Instagram Мисс Екатеринбург – 2018. Подписчики Вериной положительно оценили вызывающий образ.
- Слишком горячо! – написал один из подписчиков.
- Очень красивая женщина, - отметил в комментариях поклонник Сергей Цырин.
Напомним, что на конкурсе «Мисс Россия – 2019» Арина Верина заняла второе место. Также мы подготовили для вас материал, в котором рассказали о жизни главных красавиц Екатеринбурга за последние 10 лет.
ДОСЬЕ «КП»
ФИО: Арина Верина
Возраст: 20 лет
Место рождения: г. Краснотурьинск
Рост: 174 см
Вес: 55 кг
Образование: Окончила Свердловский колледж искусств и культуры, по специальности хореограф
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ИСТОЧНИК KP.RU