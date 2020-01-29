2020-01-29T13:13:07+03:00
Происшествия

Сунула в рюкзак и улетела: москвичка украла из магазина в Кольцово дорогие серьги с кристаллами

Стоимость украшений составила 12 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФОФото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО
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Полицейские Линейного отдела МВД России в Кольцово завели уголовное дело на 29-летнюю москвичку, которая в декабре прошлого года украла из магазина в зале вылета аэропорта драгоценности, а потом улетела домой.

- Ожидая посадки на рейс, она подошла к витрине и украла серьги и подвеску с кристаллами известного австрийского бренда, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. – Стоимость похищенного составила 12 тысяч. Дорогостоящий набор она спрятала в рюкзак и пошла на посадку.

Пропажу продавцы обнаружили только спустя несколько часов, когда самолет уже улетел. Они пришли за помощью в полицию. Когда те приехали к ней домой, то обнаружили комплект при ней – его забрали, а на воровку завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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