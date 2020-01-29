2020-01-29T12:30:34+03:00
Общество

Цифровая экосистема образования станет главной темой выставки SMART EXPO-URAL - 2020

Форумная часть выставки включает более 120 деловых, творческих и интерактивных мероприятий
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Для участников и посетителей будут работать три этажа Уральского центра развития дизайнаДля участников и посетителей будут работать три этажа Уральского центра развития дизайна
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Деловая программа весенней образовательной выставки SMART EXPO-URAL активно наполняется событиями и будет включать три дня эффективной работы. В 2020 году основная тема выставки-форума звучит так: «Цифровая экосистема образования – гибкие стратегии и умные решения».

20, 21 и 22 марта Департамент образования Администрации города Екатеринбурга представит образовательные услуги и мероприятия деловой программы по следующим направлениям:

- Невиртуальная реальность (цифровые решения в образовании);

- Классное образование (партнерство, семья и школа);

- Территория БЕЗопасности (комплексная безопасность в образовании);

- Билет в будущее (предпрофильное и профильное обучение);

- Территория «ПРОФИ» (развитие кадрового потенциала);

- Детский технопарк.

Для участников и посетителей будут работать три этажа Уральского центра развития дизайна: 5 конференц-залов и объединенный стенд Министерства образования Свердловской области и Департамента образования Екатеринбурга, выставочный зал музея. Кроме того мероприятия и презентации будут непрерывно проходить на стендах участников.

Форумная часть SMART EXPO-URAL включает более 120 деловых, творческих и интерактивных мероприятий, в которых принимают участие российские и иностранные спикеры – эксперты образовательной отрасли, педагоги и воспитатели, коуч-тренеры, представители министерств и ведомств сферы образования, а также представители бизнеса.

В рамках деловой программы ежегодно проходят семинары и круглые столы, дискуссии по актуальным проблемам, тренинги и мастер-классы, презентации научных достижений, лекции и консультации специалистов для родителей и абитуриентов, презентации ведущих российских и иностранных вузов, городское родительское собрание и областной родительский комитет, ярмарки вакансий и профориентационное тестирование.

Программа интерактивных мероприятий традиционно включает развлекательно-познавательные лабораторные работы, научные и творческие квесты, соревнования и конкурсы, шахматные турниры и творческие выступления и модные показы школьной формы.

Посетители смогут оценить «SMART Лабораторию» выставки – площадку для демонстрации достижений робототехники, опытов по физике, геологии, астрономии, химии.

Выставка SMART EXPO-URAL - 2020 пройдет с 20 по 22 марта в Центре развития дизайна по адресу: ул. Горького, 4а.

Время работы: 20-21 марта: 10:00-18:00 22 марта: 10:00-17:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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