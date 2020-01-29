2020-01-29T12:24:52+03:00
Происшествия

Уральца отправили в тюрьму на три года за ночные нападки на женщин

Он подкарауливал их на улице и грабил
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральца отправили в тюрьму на три года за ночные нападки на женщинУральца отправили в тюрьму на три года за ночные нападки на женщинФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Талице, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя Сергея Булатова, которого обвиняют в грабеже и нападении на женщин. Все свои преступления он провернули в один вечер, в декабре, будучи в нетрезвом виде.

- Ему пришла в голову идея ограбить случайных прохожих. Чуть позже он в парке-дендрарии догнал шедшую впереди него женщину и вырвал у нее из рук сумку, после чего сбежал, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Тогда же он напал еще на одну женщину. Однако вторая жертва оказалась более решительной и не стала отпускать свою сумку. Тогда Булатов повалил ее в снег и, схватив за шею и голову, потребовал отдать ему все деньги и драгоценности. Та подчинилась.

Чуть позже, когда мужчину поймали, он полностью признал вину и написал явку с повинной, а также частично возместил ущерб женщинам. В итоге, Талицкий районный суд с учетом всего этого отправил его на три года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Слишком горячо»: уральская модель шокировала поклонников глубоким декольте
Сунула в рюкзак и улетела: москвичка украла из магазина в Кольцово дорогие серьги с кристаллами
Цифровая экосистема образования станет главной темой выставки SMART EXPO-URAL - 2020
Уральца отправили в тюрьму на три года за ночные нападки на женщин
Медики Екатеринбурга спрятались под масками
Теплая зима сохраняет здоровье и деньги россиян
Уральская таксистка поборется на необитаемом острове за квартиру в Москве
Свердловский фонд капремонта потратит прокатает на такси 9,7 миллионов
Застряли в снежном месиве: из-за теплой погоды почтовые «буханки» не могут доставить посылки уральцам
6 500 заявлений: сайт госуслуг выдержал натиск родителей, которые записывали детей в первые классы
В Ирбите проверяют целостность дома, в котором устроил взрыв 17-летний парень
«Дожили до этого дня!»: в уральской деревне впервые за 13 лет дали электричество
Переводят на аутсорсинг: в Екатеринбург из Перми завезли 21 машину скорой помощи
Энергетики перекапывают Сортировку, чтобы проложить теплотрубы за 26 миллионов
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Свердловчанка отсудила у больниц полмиллиона за то, что они не спасли ее мужа
«Вдруг к нам придет чума или холера»: больница Екатеринбурга закупила «противочумные» костюмы
В Екатеринбург возвращают автобус №53
У екатеринбурженки забрали дорогую иномарку за долги в 620 тысяч
«Могла заблудиться»: на Урале вторые сутки ищут бабушку с серо-зелеными глазами
На Урале «Водоканал» оштрафовали на 160 тысяч за грязь в воде
С разницей в 20 очков: уральские «лисицы» обыграли «ТТТ Рига»
Екатеринбург вошел в десятку самых романтичных городов для влюбленных пар
«Эвакуировали 120 человек»: всех спасшихся во время взрыва в пятиэтажке на Урале переселили к родственникам
В свердловском МВД высадился студенческий десант
Деревья в Екатеринбурге спасут от вырубки с помощью канатной дороги
«Учился в техникуме»: силовики рассказали о 17-летнем уральце, устроившем взрыв газа в пятиэтажке
В Екатеринбурге пропал мужчина со шрамом на лице
Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с забастовкой водителей екатеринбургской скорой