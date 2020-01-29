29 Янв. 2020 2020-01-29T12:24:52+03:00

Уральца отправили в тюрьму на три года за ночные нападки на женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Талице, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя Сергея Булатова, которого обвиняют в грабеже и нападении на женщин. Все свои преступления он провернули в один вечер, в декабре, будучи в нетрезвом виде.

- Ему пришла в голову идея ограбить случайных прохожих. Чуть позже он в парке-дендрарии догнал шедшую впереди него женщину и вырвал у нее из рук сумку, после чего сбежал, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Тогда же он напал еще на одну женщину. Однако вторая жертва оказалась более решительной и не стала отпускать свою сумку. Тогда Булатов повалил ее в снег и, схватив за шею и голову, потребовал отдать ему все деньги и драгоценности. Та подчинилась.

Чуть позже, когда мужчину поймали, он полностью признал вину и написал явку с повинной, а также частично возместил ущерб женщинам. В итоге, Талицкий районный суд с учетом всего этого отправил его на три года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU