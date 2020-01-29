Медики Екатеринбурга спрятались под масками

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:14:07+03:00

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В конце месяца, 30 января, в Екатеринбурге пройдет акция по неспецифической профилактике гриппа. Во время нее медики и студенты-волонтеры Свердловского областного медколледжа будут встречать горожан в ТРЦ и раздавать им маски.

- В феврале мы традиционно ожидаем волну гриппа и ОРВИ. В период с 20 по 26 января зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, что на 25% выше уровня прошлой недели, - рассказал главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Харитонов. – Среди детей отмечается рост заболеваемости в 1,4 раза.

Во время акции, с 17:00 до 19:00, медики планируют раздать больше пяти тысяч масок и информационных листовок в ТРЦ «Гринвич», «Мегаполис» и «Алатырь», ТРК «Радуга-Парк», МРТК «КомсоМолл», а также в кинотеатре «Континент Синема».

ИСТОЧНИК KP.RU