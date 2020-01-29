2020-01-29T12:10:55+03:00
Общество

Теплая зима сохраняет здоровье и деньги россиян

Люди экономят на коммуналке и лекарствах
Лев ИСТОМИН
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Собственники жилья сэкономить на хорошей погодеСобственники жилья сэкономить на хорошей погодеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В европейской части России, а также на Урале нынешняя зима выдалась теплой. Столбики термометров редко опускаются ниже отметки в 10 градусов со знаком «минус». Эксперты объяснили, как погода помогает сэкономить личные сбережения жителей страны.

Возможно, февраль еще «порадует» нас морозами, однако большая часть зимы уже позади. Россия пережила январь без привычной эпидемии гриппа и ОРВИ, на улицах прохожие получают меньше травм из-за гололеда.

- Теплая зима для большинства людей в плюс, особенно для стариков. Потому что, чем старше человек становится, тем сложнее ему передвигаться. А двигательная активность продлевает жизнь, - рассказал изданию NEWS.ru доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

К тому же, этой зимой снизилось количество граждан, заболевших простудой. Поэтому потребители смогли сэкономить на таблетках.

- Сейчас сезонный подъем заболеваемости по гриппу. Он завязан на перелетных птиц, они прилетели и принесли вирус, - говорит врач-терапевт Алексей Водовозов.

Еще один большой плюс: в европейской части России количество ДТП, связанных с погодными условиями, в этом сезоне сократилось на 1000% по сравнению с прошлой зимой. Это позволило сэкономить в бюджете несколько миллиардов рублей.

Также теплая погода на руку жителям многоквартирных домов. Например, в Москве собственникам жилья вернуть часть денег за сэкономленное тепло, а также за противогололедные материалы, которые не пришлось использовать во дворах многоквартирников.

- Идет экономия по теплу, по щебенке, по моющим средствам, по оплате рабочей силы. Добросовестные организации – ТСЖ и ЖСК намерены сделать перерасчет платежей и вернуть гражданам деньги, - заявил председатель СЖО столицы Константин Крохин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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