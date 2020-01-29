Уральская таксистка поборется на необитаемом острове за квартиру в Москве

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:52:23+03:00

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Таксистка из Екатеринбурга Наталья Хапугина станет участницей нового сезона шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3. У 35-летней женщины двое детей: сын Никита уже учится в школе, а дочка Агафья – ходит в садик.

Фото: телеканал ТВ-3

- У меня есть двое детей: сын Никита учится в кадетском корпусе, младшая Агафья ходит в садик, - рассказывает Наталья Хапугина. - Мой сын всегда интересовался кораблями, он хочет стать командиром. Чтобы приблизиться к мечте, мы решили, что ему нужно поступить в кадетский корпус. Учиться оказалось, конечно, сложно, и у него зародились сомнения. Он постоянно мне задает вопрос: «Если тебя, мама, поместить в такие условия, ты бы смогла?» Участие в «Последнем герое» поможет мне ответить на этот вопрос положительно и показать сыну, что условия ничего не стоят в нашей жизни. Если есть мечта — отступать нельзя, как бы тяжело ни было!

Наталья будет выступать на шоу в команде телезрителей, а чтобы выиграть квартиру в Москве ей придется продержаться на острове 39 дней. Ведущей проекта вновь станет уральская актриса Яна Троянова.

ИСТОЧНИК KP.RU