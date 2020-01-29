Свердловский фонд капремонта потратит прокатает на такси 9,7 миллионов

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:47:15+03:00

От водителей ждут, что они будут опрятными, пунктуальными, а их машины – не ниже класса «В»

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Свердловский фонд капремонта решил потратить на поездки на такси 9,7 миллионов рублей. На портале госзакупок появилось шесть соответствующих заявок с 22 по 24 января, которые оформили как «оказание услуг легкого такси».

- Водители должны иметь разрешение на перевозку пассажиров и багажа, каждый должен работать круглосуточно, а машину подавать в течение 5-15 минут после оставления заявки, - говорится в документации.

При этом там же отмечается, что компания-подрядчик должна будет в течение получаса предоставить работникам не менее чем три машины одновременно. Также есть определенные требования к автомобилю: не ниже класса «В» с кузовом типа «седан» и кондиционером.

ИСТОЧНИК KP.RU