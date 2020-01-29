Застряли в снежном месиве: из-за теплой погоды почтовые «буханки» не могут доставить посылки уральцам

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:25:29+03:00

Поэтому для того, чтобы письма все-таки попали к адресатам, почтальоны используют снегоходы

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На Урале из-за аномально теплой зимы логистический сезон «Почты России» начался позже обычного – почтовые «буханки» не могли пробраться через месиво растаявшего снега.

- Доставка почты по «зимникам» всегда экстремальна и сопряжена с трудностями. Теплая зима в этом году внесла также свои коррективы, поэтому мы стараемся усилить меры безопасности, обеспечив надежность транспорта и необходимый уровень подготовки персонала, - отмечает Сергей Волегов, замдиректора «Почты России Урал» по логистике.

Фото: пресс-служба "Почта России Урал"

Во многие отдаленные деревни почту доставляют на снегоходах. Всего в течение месяца машины проходят свыше 5,5 тысяч километров зимних дорог Уральского региона. Общая протяженность маршрутов – больше 1 400 километров.

Фото: пресс-служба "Почта России Урал"

ИСТОЧНИК KP.RU