Застряли в снежном месиве: из-за теплой погоды почтовые «буханки» не могут доставить посылки уральцам
На Урале из-за аномально теплой зимы логистический сезон «Почты России» начался позже обычного – почтовые «буханки» не могли пробраться через месиво растаявшего снега.
- Доставка почты по «зимникам» всегда экстремальна и сопряжена с трудностями. Теплая зима в этом году внесла также свои коррективы, поэтому мы стараемся усилить меры безопасности, обеспечив надежность транспорта и необходимый уровень подготовки персонала, - отмечает Сергей Волегов, замдиректора «Почты России Урал» по логистике.
Фото: пресс-служба "Почта России Урал"
Во многие отдаленные деревни почту доставляют на снегоходах. Всего в течение месяца машины проходят свыше 5,5 тысяч километров зимних дорог Уральского региона. Общая протяженность маршрутов – больше 1 400 километров.
Фото: пресс-служба "Почта России Урал"
ИСТОЧНИК KP.RU