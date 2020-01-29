В Ирбите проверяют целостность дома, в котором устроил взрыв 17-летний парень

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:01:27+03:00

Дима Паньков решился на такое из-за неразделенной любви

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В Ирбите специалисты испытательной пожарной лаборатории продолжают обследование дома № 39 по улице Комсомольской, где накануне взорвался газ. Как стало известно, ЧП произошло по вине 17-летнего студента местного техникума Димы Панькова. Парень решился на такой отчаянный шаг из-за неразделенной любви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/757483" frameborder="0"></iframe> На Урале подросток устроил взрыв в пятиэтажке.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

- С помощью диагностического комплекса «Стрела П» проводится обследование конструкций здания для установления их целостности. Причины происшествия выясняют пожарные дознаватели и следственные органы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По предварительной версии, Дима скончался от отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU