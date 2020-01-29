В Ирбите проверяют целостность дома, в котором устроил взрыв 17-летний парень
В Ирбите специалисты испытательной пожарной лаборатории продолжают обследование дома № 39 по улице Комсомольской, где накануне взорвался газ. Как стало известно, ЧП произошло по вине 17-летнего студента местного техникума Димы Панькова. Парень решился на такой отчаянный шаг из-за неразделенной любви.
На Урале подросток устроил взрыв в пятиэтажке.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области
- С помощью диагностического комплекса «Стрела П» проводится обследование конструкций здания для установления их целостности. Причины происшествия выясняют пожарные дознаватели и следственные органы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По предварительной версии, Дима скончался от отравления угарным газом.
ИСТОЧНИК KP.RU