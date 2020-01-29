«Дожили до этого дня!»: в уральской деревне впервые за 13 лет дали электричество

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:47:58+03:00

Линия электропередач была построена заводом, и после его закрытия, ей запретили пользоваться

Изменить размер текста: A A

В деревне Нижняя Ослянка, что под Нижним Тагилом, впервые за 13 лет провели электричество. Линия электропередач в поселок была построена Высокогорским механическим заводом, однако после его закрытия, линия стала бесхозной. И весной 2007 года местным жителям запретили пользоваться электричеством.

И вот, после многолетнего перерыва, жители, наконец, дождались своего часа. По поручению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева электричество им вернули.

- Специалисты Нижнетагильских электрических сетей в январе осуществили технологическое присоединение 25 домовладений из 45, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. – В течение трех месяцев энергетики прокладывали линию электропередач от Верхней Ослянки, прорубая трассу и преодолевая водную преграду.

ИСТОЧНИК KP.RU