2020-01-29T10:12:35+03:00
Общество

Энергетики перекапывают Сортировку, чтобы проложить теплотрубы за 26 миллионов

Прошлые были построены еще в 70-е годы прошлого века и пережили 11 прорывов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ЕТКФото: пресс-служба ЕТК
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Энергетики Екатеринбурга начали работу по ремонту трубопровода в Старой Сортировке. Заменять будут два участка по улицам Кишневской, Расточной и Кунарской. Реконструировать решили из-за ветхости старых труб, которые были установлены еще в 70-е года прошлого века. За последние два года на участках произошло 11 прорывов. Обойдется это энергетикам в 26,6 миллионов рублей.

- Специалистам предстоит обновить 2,4 тысячи метров трубы разных диаметров (от 57 до 159 миллиметров), - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Изготовлены они из современного прочного пластика, который исключает вероятность возникновения отложений на внутренних стенках труб процесс коррозии как внутри, так и снаружи.

На время работ отопление и горячую воду жители ближайших к ремонту домов будут получать по временному трубопроводу. Раскопки энергетики планируют закончить до февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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