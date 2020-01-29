2020-01-29T09:53:52+03:00
Общество

Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора в России скачали 90 Пт трафика. Пик интернет-активности абонентов пришелся на 3 января, когда потребление выросло до 11,5 Пт. Общая продо
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Фото: TELE2Фото: TELE2
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В новогодние праздники абоненты Tele2 в России использовали 90 Пт трафика, что на 80% превысило показатель прошлого года. В первый час нового года объем потребленного клиентами Tele2 трафика по России вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Самыми активными пользователями интернета за время зимних праздников оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Адыгеи.

Жители Екатеринбурга за первые восемь дней нового года скачали около 2 Пт трафика, что практически вдвое превысило объем потребления годом ранее. Ту же динамику пользователи интернета показали в новогоднюю ночь – по сравнению с прошлым годом объем трафика вырос в два раза. Для сравнения: абоненты Tele2 в Челябинске в тот же период скачали около 4 Пт трафика, а клиенты из Перми – 2,8 Пт.

Активность абонентов TELE2 в новогодние праздники

Активность абонентов TELE2 в новогодние праздники

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 в России отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году.

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