«Вдруг к нам придет чума или холера»: больница Екатеринбурга закупила «противочумные» костюмы

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:57:38+03:00

На самом деле их просто заменяют на устаревшие комплекты, у которых закончился срок годности

Изменить размер текста: A A

В связи с наступившей паникой среди россиян по поводу смертельного коронавируса из Китая в соцсетях очень активно и настороженно обсуждается закупка одной из больниц специальных «противочумных» костюмов. На самом деле, бояться нечего – их приобрели не из-за вируса. А просто потому, что покупка стояла в плане еще с февраля 2019 года – о чем и свидетельствует документация на портале госзакупок.

- Наша закупка никак не относится к вирусу, она плановая. По системе ГО и ЧС, костюмы надо периодически менять, потому что у них есть свой срок годности, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь горздрава Татьяна Ауст. – Костюмы должны просто там лежать на всякий случай, если вдруг к нам придут чума или холера.

«Противочумные» костюмы заказали в ГКБ №40, поскольку там есть инфекционное отделение. И именно там, если вдруг случится ЧП, развернут инфекционный госпиталь. Всего больница закупила 12 комплектов специальной защитной одежды на общую сумму в 110 тысяч рублей.

Напомним, что сейчас в Китае свирепствует смертельный коронавирус. Сразу несколько городов закрывают все наземные и воздушные границы, а в городе Ухань, который и стал «отправной точкой» вируса, за две недели экстренно строят еще одну больницу для заразившихся. На сегодняшний день в КНР находятся около тысячи свердловчан, их планируют вывезти из страны до 5 февраля.

А авиакомпания «Уральские авиалинии» и туроператор Tez Tur временно отменяют все рейсы до Поднебесной и возвращают всем деньги за билеты. Как долго продлятся ограничения – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU