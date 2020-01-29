2020-01-29T08:57:38+03:00
Общество

«Вдруг к нам придет чума или холера»: больница Екатеринбурга закупила «противочумные» костюмы

На самом деле их просто заменяют на устаревшие комплекты, у которых закончился срок годности
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: geosorb.ruФото: geosorb.ru
Изменить размер текста:

В связи с наступившей паникой среди россиян по поводу смертельного коронавируса из Китая в соцсетях очень активно и настороженно обсуждается закупка одной из больниц специальных «противочумных» костюмов. На самом деле, бояться нечего – их приобрели не из-за вируса. А просто потому, что покупка стояла в плане еще с февраля 2019 года – о чем и свидетельствует документация на портале госзакупок.

- Наша закупка никак не относится к вирусу, она плановая. По системе ГО и ЧС, костюмы надо периодически менять, потому что у них есть свой срок годности, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь горздрава Татьяна Ауст. – Костюмы должны просто там лежать на всякий случай, если вдруг к нам придут чума или холера.

«Противочумные» костюмы заказали в ГКБ №40, поскольку там есть инфекционное отделение. И именно там, если вдруг случится ЧП, развернут инфекционный госпиталь. Всего больница закупила 12 комплектов специальной защитной одежды на общую сумму в 110 тысяч рублей.

Напомним, что сейчас в Китае свирепствует смертельный коронавирус. Сразу несколько городов закрывают все наземные и воздушные границы, а в городе Ухань, который и стал «отправной точкой» вируса, за две недели экстренно строят еще одну больницу для заразившихся. На сегодняшний день в КНР находятся около тысячи свердловчан, их планируют вывезти из страны до 5 февраля.

А авиакомпания «Уральские авиалинии» и туроператор Tez Tur временно отменяют все рейсы до Поднебесной и возвращают всем деньги за билеты. Как долго продлятся ограничения – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дожили до этого дня!»: в уральской деревне впервые за 13 лет дали электричество
Переводят на аутсорсинг: в Екатеринбург из Перми завезли 21 машину скорой помощи
Энергетики перекапывают Сортировку, чтобы проложить теплотрубы за 26 миллионов
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Свердловчанка отсудила у больниц полмиллиона за то, что они не спасли ее мужа
«Вдруг к нам придет чума или холера»: больница Екатеринбурга закупила «противочумные» костюмы
В Екатеринбург возвращают автобус №53
У екатеринбурженки забрали дорогую иномарку за долги в 620 тысяч
«Могла заблудиться»: на Урале вторые сутки ищут бабушку с серо-зелеными глазами
На Урале «Водоканал» оштрафовали на 160 тысяч за грязь в воде
С разницей в 20 очков: уральские «лисицы» обыграли «ТТТ Рига»
Екатеринбург вошел в десятку самых романтичных городов для влюбленных пар
«Эвакуировали 120 человек»: всех спасшихся во время взрыва в пятиэтажке на Урале переселили к родственникам
В свердловском МВД высадился студенческий десант
Деревья в Екатеринбурге спасут от вырубки с помощью канатной дороги
«Учился в техникуме»: силовики рассказали о 17-летнем уральце, устроившем взрыв газа в пятиэтажке
В Екатеринбурге пропал мужчина со шрамом на лице
Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с забастовкой водителей екатеринбургской скорой