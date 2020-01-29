«Вдруг к нам придет чума или холера»: больница Екатеринбурга закупила «противочумные» костюмы
В связи с наступившей паникой среди россиян по поводу смертельного коронавируса из Китая в соцсетях очень активно и настороженно обсуждается закупка одной из больниц специальных «противочумных» костюмов. На самом деле, бояться нечего – их приобрели не из-за вируса. А просто потому, что покупка стояла в плане еще с февраля 2019 года – о чем и свидетельствует документация на портале госзакупок.
- Наша закупка никак не относится к вирусу, она плановая. По системе ГО и ЧС, костюмы надо периодически менять, потому что у них есть свой срок годности, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь горздрава Татьяна Ауст. – Костюмы должны просто там лежать на всякий случай, если вдруг к нам придут чума или холера.
«Противочумные» костюмы заказали в ГКБ №40, поскольку там есть инфекционное отделение. И именно там, если вдруг случится ЧП, развернут инфекционный госпиталь. Всего больница закупила 12 комплектов специальной защитной одежды на общую сумму в 110 тысяч рублей.
Напомним, что сейчас в Китае свирепствует смертельный коронавирус. Сразу несколько городов закрывают все наземные и воздушные границы, а в городе Ухань, который и стал «отправной точкой» вируса, за две недели экстренно строят еще одну больницу для заразившихся. На сегодняшний день в КНР находятся около тысячи свердловчан, их планируют вывезти из страны до 5 февраля.
А авиакомпания «Уральские авиалинии» и туроператор Tez Tur временно отменяют все рейсы до Поднебесной и возвращают всем деньги за билеты. Как долго продлятся ограничения – пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU