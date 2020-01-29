В Екатеринбург возвращают автобус №53

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:14:23+03:00

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В Екатеринбурге планируют вернуть на дороги автобус №53 – городская администрация уже начала искать подрядчика. У этой компании должно быть минимум 16 маршрутов, которые бы начинали перевозку пассажиров от остановки «Ритейл-парк Солнечный». Ему за это готовы заплатить 4,6 миллиона рублей. Договор будет заключен до 31 декабря 2020 года.

- Вместимость каждой машины должна быть не менее 39 человек. Цвет – зеленый, автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, - говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. – На линии должно быть не менее 14 автобусом, еще два – в резерве.

Напомним, что автобус №53 убрали с улиц в ноябре прошлого года – тогда его обслуживала транспортная компания «Ю-Ви-Эй Транс», однако мэрия Екатеринбурга расторгла договор. Теперь она находится в «черном списке» злостных подрядчиков. Причина - непунктуальность и плохой внешний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU