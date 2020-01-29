2020-01-29T08:14:23+03:00
Общество

В Екатеринбург возвращают автобус №53

Компании, которая будет его обслужить, администрация предлагает 4,6 миллиона
Мария Трапезникова
Поделиться:
Компании, которая будет его обслужить, администрация предлагает 4,6 миллионаКомпании, которая будет его обслужить, администрация предлагает 4,6 миллионаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге планируют вернуть на дороги автобус №53 – городская администрация уже начала искать подрядчика. У этой компании должно быть минимум 16 маршрутов, которые бы начинали перевозку пассажиров от остановки «Ритейл-парк Солнечный». Ему за это готовы заплатить 4,6 миллиона рублей. Договор будет заключен до 31 декабря 2020 года.

- Вместимость каждой машины должна быть не менее 39 человек. Цвет – зеленый, автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, - говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. – На линии должно быть не менее 14 автобусом, еще два – в резерве.

Напомним, что автобус №53 убрали с улиц в ноябре прошлого года – тогда его обслуживала транспортная компания «Ю-Ви-Эй Транс», однако мэрия Екатеринбурга расторгла договор. Теперь она находится в «черном списке» злостных подрядчиков. Причина - непунктуальность и плохой внешний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дожили до этого дня!»: в свердловской деревне впервые за 13 лет дали электричество
Переводят на аутсорсинг: в Екатеринбург из Перми завезли 21 машину скорой помощи
Энергетики перекапывают Сортировку, чтобы проложить теплотрубы за 26 миллионов
Клиенты Tele2 в новогодние праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее
Свердловчанка отсудила у больниц полмиллиона за то, что они не спасли ее мужа
«Вдруг к нам придет чума или холера»: больница Екатеринбурга закупила «противочумные» костюмы
В Екатеринбург возвращают автобус №53
У екатеринбурженки забрали дорогую иномарку за долги в 620 тысяч
«Могла заблудиться»: на Урале вторые сутки ищут бабушку с серо-зелеными глазами
На Урале «Водоканал» оштрафовали на 160 тысяч за грязь в воде
С разницей в 20 очков: уральские «лисицы» обыграли «ТТТ Рига»
Екатеринбург вошел в десятку самых романтичных городов для влюбленных пар
«Эвакуировали 120 человек»: всех спасшихся во время взрыва в пятиэтажке на Урале переселили к родственникам
В свердловском МВД высадился студенческий десант
Деревья в Екатеринбурге спасут от вырубки с помощью канатной дороги
«Учился в техникуме»: силовики рассказали о 17-летнем уральце, устроившем взрыв газа в пятиэтажке
В Екатеринбурге пропал мужчина со шрамом на лице
Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с забастовкой водителей екатеринбургской скорой