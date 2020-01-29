2020-01-29T07:55:18+03:00
Общество

У екатеринбурженки забрали дорогую иномарку за долги в 620 тысяч

Ей запретили выезжать заграницу, но и это не помогло
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Екатеринбурге приставы забрали у местной жительницы дорогую иномарку Mitsubishi за то, что она задолжала по кредитам больше 620 тысяч. Приставы направили запрос в регистрирующие органы и банки, чтобы проверить ее счета.

- Погашать свои долги женщина не торопилась, даже несмотря на предпринятые приставом меры – ограничение должника в праве выезда за границу, запрет на регистрационные действия на машину, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В итоге, машину забрали и отправили на ответственное хранение представителю взыскателя.

Женщину предупредили, что, если в установленный срок долги не будут закрыты, машину передадут на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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