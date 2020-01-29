«Могла заблудиться»: на Урале вторые сутки ищут бабушку с серо-зелеными глазами

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:35:25+03:00

Светлана Николаевна ушла из дома еще 27 января и до сих пор не вернулась

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В Каменске-Уральском вторые сутки волонтеры разыскивают 74-летнюю Иванову (Маштакову) Светлану Николаевну. Женщина пропала еще 27 января – ушла из дома и до сих пор не вернулась. Поиски осложняет тот факт, что из-за проблем со здоровьем бабушка могла заблудиться. Ориентировку распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы и серо-зеленые глаза.

В день пропажи была одета в светлый пуховик без меха, серую шапку, темно-серые брюки и черные сапоги.

Если вы вдруг видели где-то Светлану Николаевну или знаете, где она может быть, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU