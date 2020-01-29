На Урале «Водоканал» оштрафовали на 160 тысяч за грязь в воде

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:26:15+03:00

Им запретили сливать отходы еще в 2018 году, но они не послушали

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В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура после жалоб местных жителей решила проверить местный «Водоканал», который загрязнял отходами Черноисточинское водохранилище.

- 29 и 30 октября прошлого года предприятие сбросило поверхностные ливневые воды с территории гидроузла на рельеф местности. После чего вода перетекла в шламонакопитель и, далее, в Черноисточинское водохранилище – через трубу аварийного сброса, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. – Это притом, что сброс запрещен с 2018 года.

А сам шламонакопитель вывезли из технологической схемы. В итоге, после проверки прокуратура предупредила директора «Водоканала» и потребовала исправить все нарушения. И оштрафовала на 165 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU