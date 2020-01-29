На Урале «Водоканал» оштрафовали на 160 тысяч за грязь в воде
В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура после жалоб местных жителей решила проверить местный «Водоканал», который загрязнял отходами Черноисточинское водохранилище.
- 29 и 30 октября прошлого года предприятие сбросило поверхностные ливневые воды с территории гидроузла на рельеф местности. После чего вода перетекла в шламонакопитель и, далее, в Черноисточинское водохранилище – через трубу аварийного сброса, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. – Это притом, что сброс запрещен с 2018 года.
А сам шламонакопитель вывезли из технологической схемы. В итоге, после проверки прокуратура предупредила директора «Водоканала» и потребовала исправить все нарушения. И оштрафовала на 165 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU