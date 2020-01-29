2020-01-29T06:59:25+03:00
Спорт

С разницей в 20 очков: уральские «лисицы» обыграли «ТТТ Рига»

Итоговый счет составил 87:67
Мария Трапезникова
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Фото: БК УГМКФото: БК УГМК
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Накануне на паркете ДИВСа прошел матч между уральскими «лисицами» УГМК и «ТТТ Рига» из Латвии. На старте гости сразу сделали ставку на дальние броски. И несколько попаданий из-за дуги даже позволили им на которое время выйти вперед.

- А вот хозяйки паркета, напротив, раз за разом методично набирали очки из краски. Так, стараниями центровых «лисицы» постепенно уже в первой четверти создали себе неплохой задел, который за счет дальних попаданий увеличили перед первым коротким перерывом до 10 очков, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Однако рижская сборная не собиралась сдаваться и по ходу второй десятиминутки смогла отыграть у УГМК несколько баллов. После смены сторон «лисицы» взяли игру под свой полный контроль, и по ходу третьего отрезка интрига во встрече полностью сошла «на нет». А в заключительной четверти сборная сумела оторваться на 25 очков. В итоге УГМК отпраздновал 11-ю победу в Евролиге – 87:67. Теперь он единолично возглавляет группу «А».

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Следующий матч «лисицы» проведут 1 февраля в Екатеринбурге, где, в рамках первого круга регулярного первенства российской Премьер-лиги, встретятся с московским МБА.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

ИСТОЧНИК KP.RU

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