Екатеринбург вошел в десятку самых романтичных городов для влюбленных пар

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:42:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных и романтичных городов, куда в феврале можно недорого отправиться вдвоем в путешествие. Екатеринбург оказался на десятом месте.

- Туристы бронируют поездки вдвоем в феврале этого года на период от 1,7 до 7,9 ночи и, в среднем, потратят на аренду жилья от 1,1 тысячи до двух тысяч рублей в сутки, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Дешевле всего влюбленным парам отдохнуть в Алуште, а дороже всего – в Санкт-Петербурге.

Фото: Tvil.ru

Примерно неделю влюбленные пары планируют отдохнуть в Кисловодске и Судаке, а в Феодосии и Краснодаре проведут всего пару дней. Отметим, что список был составлен на основании данных оплаченных броней в отелях, квартирах и хостелах в период с 1 по 29 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU