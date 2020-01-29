«Эвакуировали 120 человек»: всех спасшихся во время взрыва в пятиэтажке на Урале переселили к родственникам

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:03:33+03:00

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Минувшим вечером в Ирбите, что в Свердловской области, в одной из пятиэтажек на улице Комсомольской, произошел сильный хлопок. Виновником ЧП стал 17-летний юноша, который после ссоры со своей возлюбленной открыл в квартире газ. К сожалению, он погиб в огне – сейчас дело расследуют региональный СК и полиция.

Из дома во время пожара в ближайшую школу, где спасатели развернули пункт временного размещения, экстренно эвакуировали 120 человек. Чуть позже было собрано заседание комиссии по ЧС.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- На нем было принято решение о возвращении жильцов 3-го и 4-го подъезда дома, где произошел пожар, в свои квартиры, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Жильцам 1-го и 2-го подъездов было предложено разместиться в школе, где им обеспечили все бытовые условия и горячее питание. Но все они решили остаться у родственников.

Для обследования несущих конструкций дома в Ирбит из Екатеринбурга направлен диагностический комплекс «Струна-П».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU