«Учился в техникуме»: силовики рассказали о 17-летнем уральце, устроившем взрыв газа в пятиэтажке
Следователи и полиция продолжают разбираться в причинах пожара в жилом доме в Ирбите, где погиб 17-летний парень. Как мы писали до этого, юноша поссорился со своей девушкой, а потом открыл в своей квартире газ. В итоге в доме начался пожар, а юноша погиб в огне.
В региональном СК рассказали, что по факту смерти юноши следователи Ирбита проводят проверку.
- По предварительным данным, внешних признаков криминальной смерти нет. Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального СК.
Также в следователи проверят семью, где воспитывался парень.
В ГУ МВД по Свердловской области также прокомментировали случившееся.
- Сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили оперативно. Им оказался 17-летний учащийся местного учебного заведения. Его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП дома ее не оказалось. Сыщики опрашивают соседей с целью выяснения обстоятельств, послуживших причиной ЧП в квартире, в результате которого жилище получило повреждения, - рассказал «КП» официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.
Также он уточнил, что тело молодого человека обнаружили в ванной комнате.
В пресс-службе регионального МЧС «КП» рассказали, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, а квартира, где произошел пожар была расположена на четвертом этаже пятиэтажки. В тушении пожара принимали участие 11 человек и три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU