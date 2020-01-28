В Екатеринбурге пропал мужчина со шрамом на лице
Свердловские волонтеры из отряда «Лиза Алерт» объявили поиск 50-летнего мужчины из Екатеринбурга. Андрея Анохина потерял родной брат, который проживает в ХМАО. Родственник забил тревогу, когда тот перестал выходить на связь с 16 апреля 2019 года.
У Андрея Анохина есть особые приметы. Мужчина заикается и имеет большой шрам под скулой.
Приметы:
Рост: 177 см.;
Телосложение: нормальное;
Цвет глаз: серо-голубые;
Волосы: тёмно-русые, с проседью.
Всем, кто знает о местонахождении 50-летнего Андрея Анохина, просят сообщать полицейским или волонтерам отряда «Лиза Алерт». Номер для связи: 8-922-21-90-672 (Олеся).
ИСТОЧНИК KP.RU