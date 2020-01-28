2020-01-28T17:12:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге пропал мужчина со шрамом на лице

Андрея Анохина начал искать родной брат из ХМАО
Юлия СТАЛИНА
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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Свердловские волонтеры из отряда «Лиза Алерт» объявили поиск 50-летнего мужчины из Екатеринбурга. Андрея Анохина потерял родной брат, который проживает в ХМАО. Родственник забил тревогу, когда тот перестал выходить на связь с 16 апреля 2019 года.

У Андрея Анохина есть особые приметы. Мужчина заикается и имеет большой шрам под скулой.

Приметы:

Рост: 177 см.;

Телосложение: нормальное;

Цвет глаз: серо-голубые;

Волосы: тёмно-русые, с проседью.

Всем, кто знает о местонахождении 50-летнего Андрея Анохина, просят сообщать полицейским или волонтерам отряда «Лиза Алерт». Номер для связи: 8-922-21-90-672 (Олеся).

ИСТОЧНИК KP.RU

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