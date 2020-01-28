2020-01-28T16:37:48+03:00
Происшествия

Следователи СКР заберут себе дело об избиении врача скорой помощи в Екатеринбурге

Бригада приехала по вызову к пьяному мужчине и его жене
Олег ГАЛИМОВ
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Инцидент произошел 26 января на Уралмаше, все участники драки уже дали показания в полиции.Инцидент произошел 26 января на Уралмаше, все участники драки уже дали показания в полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи СКР возьмут под свой контроль расследование уголовного дела об избиении врача скорой помощи в Екатеринбурге. На днях медик стал жертвой мужчины, который вызвал бригаду для своей беременной жены.

- С учётом социальной значимости темы защиты прав медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств происшествия и причин, которые способствовали данному инциденту, следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что инцидент произошел 26 января на Уралмаше, все участники драки уже дали показания в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Следователи СКР заберут себе дело об избиении врача скорой помощи в Екатеринбурге
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