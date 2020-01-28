2020-01-28T16:13:46+03:00
Происшествия

«Вынесли из дома бездыханное тело»: на Сортировке произошел пожар в 10-этажном доме

Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 10 человек, двое из которых дети
Евгений Стоянов
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Спасатели справились с огнем в течении 15 минутСпасатели справились с огнем в течении 15 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки произошел пожар, где серьезно пострадал житель квартиры на первом этаже. Как рассказала «КП» одна из жительниц дома на улице Расточной,10, пожар произошел на первом этаже жилого дома.

Прибывшие на место огнеборцы не сразу смогли попасть в квартиру, так как на окнах были решетки. Спасателям пришлось взламывать дверь, уточняет наша читательница Ольга.

- Мужчина был без сознания. Пожарные вынесли его тело на руках из квартиры, он не подавал признаков жизни. Ему начали делать искусственное дыхание. Сначала он даже не шевелился, но потом его «оживили», -рассказала «КП» читательница по имени Ольга.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области информацию о пожаре подтвердили.

- Сообщение о возгорании в 10-этажном доме поступило в 15:22. Пожар произошел в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 10 человек, из них двое детей, - уточнили в ведомстве.

Также в ведомстве подтвердили, что в пожаре пострадал мужчина, живущий на первом этаже. В ведомстве уточнили, что он получил отравление продуктами горения.

Спасателям удалось справиться с огнем в течении 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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