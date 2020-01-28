2020-01-28T16:04:29+03:00
Общество

СвЖД обеспокоена ростом количества случаев травмирования граждан в зоне движения поездов в 2019 году

В прошлом году было травмировано 122 человека, в том числе 71 человек со смертельным исходом
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В местах несанкционированного пересечения железнодорожных путей ведётся установка устройств светозвукового оповещенияВ местах несанкционированного пересечения железнодорожных путей ведётся установка устройств светозвукового оповещения
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СвЖД обеспокоена ростом количества случаев травмирования граждан в зоне движения поездов в 2019 году

Свердловская железная дорога обеспокоена ростом количества случаев травмирования граждан в зоне движения поездов в 2019 году. Так, в прошлом году было травмировано 122 человека (в 2018 году - 111 человек), в том числе 71 человек со смертельным исходом (в 2018 году - 68 человек). Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям (118 случаев) и пересечение путей вне специально оборудованных мест.

СвЖД также обращает внимание на значительное количество случаев детского травматизма. В 2019 году травмы на железной дороге получили 8 детей и подростков (в 2018 году - 6 несовершеннолетних), трое из которых погибли.

По программе, направленной на предупреждение травматизма граждан, в границах Свердловской магистрали в 2019 году построено пять одноуровневых пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией на участках с интенсивным движением поездов: на станциях Ревда, Левшино, Талица, перегонах Кокшаровский - Камышлов, Тюмень - Войновка. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще четыре аналогичных пешеходных перехода.

В местах несанкционированного пересечения железнодорожных путей ведется установка устройств светозвукового оповещения: голосовой сигнал предупреждает граждан об опасности пересечения путей в данном месте, а световая индикация оповещает машинистов поездов о наличии человека на путях. Такие устройства в 2019 году были установлены на перегонах Аппаратная - Шарташ (в черте Екатеринбурга) и Сургут - Силинский, на станциях Каменск-Уральский и Салым.

Одновременно с техническими мероприятиями по повышению безопасности инфраструктуры сотрудники СвЖД проводят профилактические акции, направленные на формирование у взрослых и детей культуры поведения на объектах железной дороги, посещают учебные заведения с разъяснительными лекциями и беседами, раздают памятки. Все эти мероприятия направлены на снижение травматических случаев в зоне движения поездов, однако усилий одних железнодорожников недостаточно.

СвЖД призывает граждан к повышенной бдительности и соблюдению правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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