Ездили лечиться в соседний город: в уральском селе за семь миллионов открыли новенький ФАП

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:16:15+03:00

В этом году планируется построить еще шесть передвижных медпунктов

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В поселке Покровский Артемовского района Свердловской области сегодня, 28 января, открыли новый фельшерско-акушерский пункт (ФАП). В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения региона Андрей Цветков. Всего за прошедший год по региону было открыто 34 ФАПа, а в этом году планируется открыть еще шесть.

Старый медпункт в Покровском находился в ветхом здании XIX века постройки и оказывал медицинскую помощь 2030 жителям, среди которых 496 детей. Он был уже непригоден для работы, поэтому руководство Артемовской ЦГБ организовало амбулаторные приемы по временной схеме.

- Детей стали принимать в городе в детской поликлинике, взрослых – в фельдшерском пункте соседнего села, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Кроме того, в Покровское 2-3 раза в неделю выезжал мобильный медицинский комплекс районной больницы.

Тогда минздрав области решил установить для сельчан современный модульный ФАП. Объем областных субсидий на приобретение, установку и оборудование – больше семи миллионов рублей. Деньги были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU