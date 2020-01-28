2020-01-28T14:23:51+03:00
Происшествия

Лайнер, вылетевший в Екатеринбург, аварийно возвращается обратно

По предварительной информации, у самолета отказали закрылки
Мария Трапезникова
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Лайнер, вылетевший в Екатеринбург, аварийно возвращается обратноЛайнер, вылетевший в Екатеринбург, аварийно возвращается обратноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лайнер Embraer рейса E170SU, который направлялся из Новосибирска в Екатеринбург, экстренно возвращается обратно в Толмачево. Информация об этом появилась в сообществе «Записки охотника», там же отмечают, что возможной причиной стали отказ закрылок у самолета.

До пресс-службы авиакомпании S7, которой принадлежит самолет, «Комсомолке» пока дозвониться не удалось. А по данным сайта flightradar24.com, сейчас лайнер кружит над Новосибирском и его окрестностями. Вылетев из аэропорта, он пролетел всего каких-то 150 километров.

Самолет пролетел всего 150 километров. Фото: flightradar24.com

Самолет пролетел всего 150 километров. Фото: flightradar24.com

- Вылет рейса в 16:26. Посадка в 17:42 по решению экипажа, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь аэропорта Толмачево Ирина Шавшина. - Посадка прошла благополучно, за остальными комментариями обращаться в авиакомпанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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