В Екатеринбург привезли восемь отремонтированных вагонов метро

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:35:32+03:00

Их пустят в работу уже в начале февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их пустят в работу уже в начале февраля

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Около недели назад в депо Екатеринбургского метрополитена привезли еще восемь отремонтированных в Санкт-Петербурге вагонов. Как рассказали в пресс-службе, их планируют пустить в работу уже в начале февраля.

- Вагоны, прошедшие модернизацию, отвечают современным требованиям надежности и комфорта. В салонах применены материалы, обеспечивающие пожарную безопасность, также снижен уровень выбирании и шума, - рассказали в метрополитене. – Для всех используется новое современное оборудование, обеспечивающее надежную работу.

Напомним, что в Екатеринбурге уже работают 16 отремонтированных вагонов, которые также прошли модернизацию на заводе Санкт-Петербурга. А вчера стало известна судьба многострадальной второй ветки метро, по которой они все-таки будут ездить.

Глава города Александр Выслокинский отметил, что первый котлован будет вырыт уже в 2022 году. А все строительство линии, в целом, займет порядка пяти-восьми лет. Ветка протянется от ЖБИ до ВИЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU