2020-01-28T13:22:24+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге под суд отправили работницу фонда капремонтов за откаты на 10 миллионов

Женщина за проценты помогала одному подрядчику постоянно выигрывать конкурсы
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге под суд отправили работницу фонды капремонтов за откаты на 10 миллионовВ Екатеринбурге под суд отправили работницу фонды капремонтов за откаты на 10 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили 37-летнюю сотрудницу регионального фонда содействия капремонту и двух ее сообщников, которых обвиняют в коммерческом подкупе и посредничестве, соответственно, в нем же. По словам руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СК Алексея Шмакова, женщина в течение трех лет, с 2016 по 2019 года, помогала компании-подрядчику становиться победителем различных тендеров.

- За свою «работу» она получила, в общем, 10,7 миллионов рублей. Это примерно 3-5% от стоимости заключенных договоров, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. – Чтобы компания подрядчика побеждала в конкурсах, к ней не возникало никаких замечаний.

Свердловские следователи, чтобы собрать доказательства, все обыскали, получили всю нужную документацию, провели допросы и очные ставки, а также провели ряд экспертиз.

- Выявили и задержали обвиняемых сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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