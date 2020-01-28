Разлетятся по всему миру: уральцы отправили больше тысячи открыток с архивными фотографиями Бажова

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:33:32+03:00

Часть из них улетели в Германию, Италию, Казахстан и Китай

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В день рождения уральского писателя Павла Бажова, 27 января, горожане отправили больше тысячи тематических открыток – по мотивам жизни и творчества писателя. Такая акция была приурочена к церемонии закрытия Года Бажова в Свердловской области.

- Уверен, что все адресаты этой акции в разных уголках мира, получив почтовую карточку с приветом из Екатеринбурга, ощутят себя частью единого содружества поклонников Бажова, обязательно возьмут в руки книгу и перечитают его знаменитые сказы, - рассказал директор «Почта России Урал» Дмитрий Киселев.

Фото: пресс-служба "Почта России Урал"

Наборы «Дорога к сказам» состоят из 15 открыток с архивными фотографиями и героями сказов Бажова. Каждая из них была отправлена в Германию, Казахстан, Киргизию, Италию и многие другие. А самый дальний маршрут открыток – Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU