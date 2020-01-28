Свердловские власти проверят больницу Богдановича, где пациенты спят на простынях из-под трупов

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:18:25+03:00

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Свердловские власти собираются нагрянуть с проверкой в больницу Богдановича, где пациенты спят на белье, который используют в морге, а затем перестирывают. На плохие условия работы и отсутствие зарплаты в начале декабря пожаловались сотрудники ЦГБ. О проверке рассказали «Комсомолке» в региональном департаменте информполитики.

- За последние несколько лет серьезные средства вкладываются в больницу Богдановича: около 150 миллионов рублей за 2018-2019 год направлено на замену оборудования, на капитальные и текущие ремонты, - заявил вице-губернатор области Сергей Бидонько. – Нас не может не беспокоить, что несколько человек преподносят тему, в том числе и в СМИ, таким образом, будто там полная разруха и ничего не делается.

Бидонько обещал этот вопрос лично проверить. И отметил, что решения по дальнейшей работе прачечной приняты, заключен договор на аутсорсинг. И уже с 29 января новый подрядчик приступает к работе. Всем прошлым работникам предложили другую работу еще 28 декабря.

Фото: Екатерина Петрова

Пристальное внимание власти обещали обратить на пищеблок больницы – провести в нем ремонт и в кратчайшие сроки составить смету на эти работы. В ближайшие время туда отправится представитель областного правительства, чтобы осмотреть все помещения больницы и переговорить с главврачом.

- Больница работает, очень хороший коллектив, и большие положительные перемены произошли. Это касается и повышения доступности, и оснащения новым оборудованием, - отметил глава регионального минздрава Андрей Цветков. – Сегодня ведется огромное количество работ по ремонту помещений. То, что мы сегодня видим, это искусственно созданная ситуация. Но нам каждый сотрудник важен, и мы разбираемся, смотрим, выезжаем туда.

Цветков также добавил, что пока что в Минздрав области не поступало уведомление о внесении представления прокуратуры. После того, как он придет, министерство возьмет этот вопрос в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU