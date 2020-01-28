2020-01-28T10:52:48+03:00
Происшествия

«Эвауировали почти 400 человек»: в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании приостановили работу Северного автовокзала

Отправления временно приостановлены
Евгений Стоянов
Поделиться:
Рейсы временно приостановленыРейсы временно приостановленыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Северный автовокзал. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах, сообщение о минировании поступило около 12 часов дня.

- В настоящее время эвакуируют пассажиров (около 300 человек), а также работников автовокзала (около 70 человек). Отправка рейсов с Северного автовокзала временно приостановлена, - уточнил наш собеседник.

Также инсайдер рассказал, что незадолго до этого поступало сообщение о минировании железнодорожного вокзала, но там эвакуация не потребовалась. Осмотр специалисты провели не выводя пассажиров.

Как сообщает наш фотокорреспондент, сейчас людей в здание вокзала не пускают.

- Людям ничего не объясняют, всех выгнали на мороз. Многие сильно возмущаются, - передает наш фотограф Алексей Булатов.

В Екатеринбурге началась новая волна сообщений о лжеминированиях. Сегодня эвакуировали здание Арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловские власти проверят больницу Богдановича, где пациенты спят на простынях из-под трупов
Гордума Екатеринбурга временно отложила смену «прописки» в ЦУМ
Минздраву вынесли предупреждение за вторичные простыни из морга в уральской больнице
На Урале число жителей сократилось почти на пять тысяч
Счетная палата Екатеринбурга проверяет «Гортранс» из-за высоких цен на проезд
Поехал домой на «попутке» и пропал: на Урале месяц ищут молодого отца с татуировками на пальцах
«Эвауировали почти 400 человек»: в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании приостановили работу Северного автовокзала
На Урале десять подростков попали в больницу, отравившись снюсом
«Надо обязательно погладить животик»: на Урале священник завел TikTok для своего кота
Тысячу свердловчан вывезут из зараженного смертельным вирусом Китая в начале февраля
Арбитражный суд, мэрия и Роскомнадзор: в Екатеринбурге началась новая волна минирований
Космическое комбо: над Уралом между Венерой и Луной пролетит станция МКС
Больше власти, больше влияния: глава Екатеринбурга будет отчитываться перед Гордумой по-новому
«Хочет только есть и спать»: помощники Юлии Михалковой испугались, что после отпуска в США она растолстеет
От удара вышвырнуло из салона: на Урале в жестком ДТП пострадал 11-летний мальчик
«Уральские авиалинии» наказали за самовольное изменение билетов для мамы с малышом
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Выдавал за грецкие орехи: екатеринбуржца отправили на шесть лет в тюрьму за продажу наркотиков
В Екатеринбурге приставы купили радиатор, чтобы поймать алиментщика
Екатеринбургский боец ММА вошел в тройку лучших в России и СНГ
«Автомобилист» в четвертый раз проиграл казахскому «Барысу»
Над проектом будут работать весь год: в Екатеринбурге разработают генплан до 2040 года
Жителя ЯНАО обвиняют в попытке контрабандой вывезти 3 миллиона из Екатеринбурга в Азербайджан
Пожарные Екатеринбурга спасли из горящего девятиэтажного дома трех человек
В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста
Звезда «Универа», игравший олигарха, призвал бизнесменов помочь собрать 160 миллионов на лечение Ани Новожиловой
«Заложите в машину минимальные средства спасения»: МЧС предупреждает уральских автомобилистов о морозах