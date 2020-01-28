2020-01-28T10:22:07+03:00
Общество

На Урале десять подростков попали в больницу, отравившись снюсом

Все они, к счастью, выжили
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
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На Урале десять подростков попали в больницу, отравившись снюсомНа Урале десять подростков попали в больницу, отравившись снюсомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за последнее время стоит острая проблема: свободное распространение снюса – табачного продукта с повышенным содержанием никотина. Так, с начала декабря по всему региону из-за острого отравления им в больницы попало 10 подростков до 14 лет. К счастью, все они остались живы.

- Тема употребления детьми психически активных веществ древняя, - отметил во время пресс-конференции главный нарколог области Олег Забродин. – Когда-то говорили о других препаратах. Но сегодня мы говорим о снюс. Когда я впервые услышал о нем, не знал, что это. Потом понял. В составе его огромное количество никотина. Это психостимулятор. И это всегда будет привлекать нашу молодежь. Грустно, что они используются ради наживы. Так мы вовлекаем в потребление психически активных веществ молодежь. И, казалось бы, безобидные вещи приводят к плохим последствиям.

Забродин также отметил, что основными жертвами снюса становятся подростки, склонные к экспериментам – им хочется попробовать чего-то нового. Поэтому именно за ними нужно следить в первую очередь.

Специалисты Роспотребнадзора еще в конце прошлого года стали штурмовать продуктовые магазины и изымать вещества из продажи. А вначале января они же на окраине Екатеринбурга смешали с землей больше девяти тысяч пачек снюса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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