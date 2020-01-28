«Надо обязательно погладить животик»: на Урале священник завел TikTok для своего кота

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:19:14+03:00

Но пока у иеромонаха Тихона всего восемь подписчиков

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Священник из Нижних Серег иеромонах Тихон завел страницу в TikTok для своего кота Пушка. Как пишет издание «Лампа», Тихон Щербаков является настоятелем местного храма.

В своих видео иеромонах показывает, как кот встречает его дома с работы и то, как он играет со своим питомцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/757261" frameborder="0"></iframe> Иеромонах с Урала завел TikTok для кота.Видео: @tisha19877

- Надо обязательно погладить животик, который хочет кушать, - пишет Тихон Щербаков.

Также иеромонах ведет свой блог во «ВКонтакте», где рассказывает о своей жизни, семье и службе. Напомним, что в Екатеринбурге братья-близнецы снимают в TikTok пародии на сцены из мультфильмов Disney. Ребята планируют стать еще более популярными. Хотят захватить и Instagram, и Youtube.

ИСТОЧНИК KP.RU