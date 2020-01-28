Космическое комбо: над Уралом между Венерой и Луной пролетит станция МКС

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:33:55+03:00

Рассказываем, в какое время красоту можно увидеть

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Сегодня вечером, 28 января, на звездном небе Урала можно будет разглядеть настоящее космическое комбо: в 19:24 появятся не только Венера и Луна, но и пролетающая между ними станция МКС.

- В момент максимального блеска космическая станция станет третьим по яркости объектом ночного неба. К сожалению, максимальной яркости станция достигнет, уже удалившись от Луны и Венеры, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Фото: Владилен Санакоев

Вчера мы, кстати, рассказывали, что посреди ночного неба горожане смогут разглядеть самую яркую Венеру и самый бледный Нептун.

ИСТОЧНИК KP.RU