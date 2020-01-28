«Хочет только есть и спать»: помощники Юлии Михалковой испугались, что после отпуска в США она растолстеет

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:02:33+03:00

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SMM-команда экс-звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой не на шутку испугалась за то, что дива во время своих каникул в США может сильно растолстеть. А все из-за того, что, оказывается, подобные ситуации уже возникали ранее.

- Свежи воспоминания, как после предыдущего такого вояжа нам пришлось срочно расшивать три концертных Юлиных платья, - написали помощники Михалковой в ее Instagram. – Конечно, через две недели тренировок она вернула себе идеальную форму, поэтому платья пришлось ушивать обратно. Вот и сейчас, внимательно смотрим на багамские фото и думаем: доставать нитки с иголкой?

Звездная дива находится в отпуске, поэтому, как и у любого активного человека, она несколько дней не хочет делать ничего: только есть и спать.

Кстати, не так давно Михалкова призналась, что в отпуске собирается написать откровенную историю о мужчинах-коллегах из «Уральских пельменей».

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ИСТОЧНИК KP.RU