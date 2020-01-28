От удара вышвырнуло из салона: на Урале в жестком ДТП пострадал 11-летний мальчик

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:35:03+03:00

Его срочно госпитализировали в больницу Нижнего Тагила, сейчас медики хотят перенаправить его на лечение в Екатеринбург

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Минувшим вечером, 27 ноября, в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек, в котором пострадал маленький ребенок. Водитель Ford, 49-летний мужчина, поворачивая из двора, не пропустил 25-летнего водителя Mitsubishi, который ехал по главной.

- В момент аварии в машине Ford находился 11-летний сын водителя-виновника. Из-за сильного удара мальчика буквально вышвырнуло из салона, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Его срочно с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в ЦГБ №1. Сейчас медики планируют перенаправить его в больницу Екатеринбурга. Его отец получил травмы различной степени тяжести.

- Он пояснил полицейским, что ребенок сидел в машине без автокресла, но был пристегнут. Однако, по предварительным данным, он все-таки не был пристегнут, - объяснили в ГИБДД. – Об этом можно судить и по характеру полученных травм, а также по тому, что ребенка вообще выбросило из машины.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас инспекторы проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства. Обоих водителей проверили на алкогольное опьянение, но признаков не нашли. Если инспекторы все-таки обнаружат, что ребенок сидел в машине без ремня безопасности, то его отца ждет наказание.

В Госавтоинспекции еще раз напоминают, что все пассажиры, не только дети, во время движения должны быть пристегнуты ремнями безопасности. А детей до семи лет нужно перевозить в специальных автокреслах.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU