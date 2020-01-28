2020-01-28T06:41:51+03:00
Спорт

«Автомобилист» в четвертый раз проиграл казахскому «Барысу»

Матч выдался тяжелым отчасти из-за того, что его пропустил основной вратарь «шоферов»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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Накануне прошел пятый матч между уральским «Автомобилистом» и казахским «Барысом». До этого нашей сборной удалось обыграть соседей всего раз. На этот раз встреча тоже не обещала быть легкой – ее пропустил основной вратарь «Авто», Якуб Коварж, который во время прошлого матча покинул лед после жесткого столкновения. У него даже подозревали сотрясение мозга, но, к счастью, все обошлось.

«Автомобилист» активно начал, но не смог пробить оборону гостей, которые, в итоге, вышли вперед на 16-й минуте.

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

- Сразу после перерыва Рафаэль Батыршин сравнял счет, но «Барыс» ответил сразу двумя голами, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

За пять с половиной минут до конца матча Евгению Мозеру удалось сократить отставание, однако гости все равно сумели вырваться вперед и забить последнюю, четвертую шайбу в пустые ворота. Это был уже четвертых проигрыш казахским коллегам. Итоговый счет – 2:4 в пользу «Барыса».

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

ИСТОЧНИК KP.RU

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