Пожарные Екатеринбурга спасли из горящего девятиэтажного дома трех человек

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:31:15+03:00

В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их эвакуировали по лестнице с помощью дыхательных аппаратов

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В четвертом часу дня в Екатеринбурге на улице Репина начался пожар. Загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. Пламя распространилось на площадь в шесть квадратных метров.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены три человека, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава.

В 15:45 огонь был локализован, а полностью работы на месте ЧП пожарные завершили в 16.37.

ИСТОЧНИК KP.RU