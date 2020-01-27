2020-01-27T19:31:15+03:00
Происшествия

Пожарные Екатеринбурга спасли из горящего девятиэтажного дома трех человек

Их эвакуировали по лестнице с помощью дыхательных аппаратов
Данил СВЕЧКОВ
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В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава.В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четвертом часу дня в Екатеринбурге на улице Репина начался пожар. Загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. Пламя распространилось на площадь в шесть квадратных метров.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены три человека, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава.

В 15:45 огонь был локализован, а полностью работы на месте ЧП пожарные завершили в 16.37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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