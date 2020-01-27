Пожарные Екатеринбурга спасли из горящего девятиэтажного дома трех человек
Их эвакуировали по лестнице с помощью дыхательных аппаратов
В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четвертом часу дня в Екатеринбурге на улице Репина начался пожар. Загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. Пламя распространилось на площадь в шесть квадратных метров.
- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены три человека, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава.
В 15:45 огонь был локализован, а полностью работы на месте ЧП пожарные завершили в 16.37.
ИСТОЧНИК KP.RU